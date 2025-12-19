Corp nou de spital, construit prin PNRR, finalizat. Proiectul din Bistrița

Cel mai nou corp de spital județean există la Bistrița Năsăud și a fost consturit cu fonduri PNRR. Valoarea investiției este de 606 milioane de lei.

Noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență din Bistrița are 235 de paturi și dispune de secții esențiale, un bloc operator modern, cardiologie intervențională, ORL, hemodializă sau recuperare neurologică.

„Pentru mine, acest moment are şi o încărcătură personală profundă. Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat şi coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiţii care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde şi mi-am amintit toţi anii de muncă, presiune şi responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat. Mulţumesc echipei mele, care timp de aproape patru ani a ales să spună DA şi să refuze ferm clasicul „nu se poate”. Mulţumesc domnului Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru asumare şi consecvenţă, şi doamnei Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României în modernizarea sistemului de sănătate. Când oamenii văd rezultate, încrederea se construieşte” a scris Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o postare pe rețelele de socializare.

În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne şi digitalizarea fluxurilor medicale. Astăzi vorbim despre o unitate medicală care poate răspunde real nevoilor comunităţii”, afirmă ministrul.