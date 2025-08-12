Craiova găzduiește prima ediție a Conferinței Naționale „MedCare 360: Împreună pentru excelență în sănătate”

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, alături de Facultatea de Asistență Medicală, organizează în perioada 7–9 noiembrie 2025 prima ediție a Conferinței Naționale „MedCare 360: Împreună pentru excelență în sănătate”. Evenimentul, desfășurat sub egida platformei medcare360.ro, își propune să reunească profesioniști din toate domeniile medicale – medici din diverse specialități și asistenți medicali – într-un cadru dedicat schimbului de experiență, educației medicale continue și colaborării interdisciplinare.

Programul conferinței va cuprinde sesiuni științifice de înaltă calitate, workshop-uri interactive și cursuri preconferință. Participanții vor avea oportunitatea de a dobândi noi competențe, de a dezbate teme medicale de actualitate și de a dezvolta parteneriate profesionale.

Manifestarea științifică va fi creditată cu puncte de educație medicală continuă (EMC) pentru medici și asistenți medicali, numărul final al acestora urmând să fie confirmat după procesul de acreditare.

Această primă ediție „MedCare 360” promite să devină un reper în calendarul profesional al cadrelor medicale din România, aducând împreună expertiza, inovația și dorința comună de a ridica standardele în îngrijirea sănătății.