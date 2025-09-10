Creștere accentuată a cazurilor COVID-19: peste 5.100 de infectări raportate

În perioada 1–7 septembrie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a raportat 5.133 de cazuri noi de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 28,9% față de săptămâna precedentă.

Potrivit datelor oficiale, 1.256 dintre cazuri au fost reinfectări, pacienți testați pozitiv la cel puțin 90 de zile după o infectare anterioară sau o altă reinfectare.

Bilanțul săptămânii a consemnat și 11 decese asociate COVID-19.

Pentru diagnosticare, au fost efectuate 529 de teste RT-PCR și 16.522 de teste rapide antigenice, iar rata de pozitivare a ajuns la 30,1%, în creștere cu 15,7% comparativ cu săptămâna anterioară.