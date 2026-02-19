Creștere alarmantă a cazurilor de rujeolă pe fondul neîncrederii în vaccinare

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Forul Român Pro-Vaccinare arată faptul că România se confruntă cu tot mai multe cazuri de rujeolă pe fondul scăderii ratei de vaccinare.

Vaccinul antirujeolic se distribuie gratuit prin Programul Național de Vaccinare, dar cu toate acestea interesul pentru administrarea serului se menține scăzut.

Datele oficiale ale Forumului Român Pro-Vaccinare arată că, pe fondul vaccinărilor scăzute, numărul cazurilor a crescut semnificativ. Astfel, între 2023 și 2025, la nivel național au fost raportate 35.736 de cazuri de rujeolă.

De asemenea, s-au înregistrat 30 de decese atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților.

Interesul scăzut pentru vaccinare a generat o creștere și în cazul tusei convulsive. Datele oficiale arată că, anul trecut, la nivel național au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă, dar și două decese. Ambele decese au fost raportate la sugari nevaccinați.

 

Categorii: Exclusiv
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