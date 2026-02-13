Creșterea spațiului dintre dinți, semn că sănătatea orală este în pericol. Ce explicații oferă medicul stomatolog Lorelei Nassar

Foarte multe persoane observă că, în timp, spațiul dintre dinți se mărește. Această distanțare nu este normală și poate fi un simptom al unei afecțiuni stomatologice, precum parodontoza.

„Un simptom primar al bolii parodontale este reprezentat de spațierile dentare. Dinții au contacte interdentare care, la dinții frontali sunt pe o suprafață mai mare, iar la cei laterali, au un contact pe o suprafață mai mică. Reușim să trecem ața dentară între dinți, și pentru că parodontoza debutează fără durere nu este observată, dar pacientul își dă brusc seama că este un spațiu mai mare între dinți” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

De asemenea, un alt simptom care ar trebui să-i alarmeze pe pacienți sunt sângerările gingivale. De cele mai multe ori sunt puse pe seama altor cauze, însă dacă apar medicii susțin că reprezintă o consecință a instalării bolii parodontale.

„Sunt câteva prime semne. În general, ele sunt ignorate. Poate să apară o sângerare gingivală, fie episodică, fie permanentă și pacientul poate să creadă că această sângerare e normală. Poate și-a schimbat periuța de dinți sau poate a neglijat să igienizeze într-una dintre seri” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.