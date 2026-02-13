Creșterea spațiului dintre dinți, semn că sănătatea orală este în pericol. Ce explicații oferă medicul stomatolog Lorelei Nassar

FacebookEmailWhatsApp

Foarte multe persoane observă că, în timp, spațiul dintre dinți se mărește. Această distanțare nu este normală și poate fi un simptom al unei afecțiuni stomatologice, precum parodontoza.

„Un simptom primar al bolii parodontale este reprezentat de spațierile dentare. Dinții au contacte interdentare care, la dinții frontali sunt pe o suprafață mai mare, iar la cei laterali, au un contact pe o suprafață mai mică. Reușim să trecem ața dentară între dinți, și pentru că parodontoza debutează fără durere nu este observată, dar pacientul își dă brusc seama că este un spațiu mai mare între dinți” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

De asemenea, un alt simptom care ar trebui să-i alarmeze pe pacienți sunt sângerările gingivale. De cele mai multe ori sunt puse pe seama altor cauze, însă dacă apar medicii susțin că reprezintă o consecință a instalării bolii parodontale.

„Sunt câteva prime semne. În general, ele sunt ignorate. Poate să apară o sângerare gingivală, fie episodică, fie permanentă și pacientul poate să creadă că această sângerare e normală. Poate și-a schimbat periuța de dinți sau poate a neglijat să igienizeze într-una dintre seri” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Categorii: Exclusiv, Știri
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Amenajări exterioare pentru starea de bine VIDEO

Pandemia de COVID-19 a schimbat complet și modul în care oamenii se raportează la amenajările spațiilor exterioare. Astăzi, tot mai mulți dintre noi apelăm la soluții practice pentru a transforma…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Prințesa Catherine și-a schimbat dieta după tratamentul pentru cancer. Ce alimente consumă acum, fără să renunțe la desertul preferat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro