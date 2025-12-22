Criza locurilor la Terapie Intensivă Neonatală. Implică-te și donează prins SMS cu textul „BINE” la numărul 8835

Lipsa terapiei intensive presupune multe riscuri mai ales pentru copiii născuți prematur.

La Spitalul de Copii „Marie Curie” din București, acolo unde există o secție de Terapie Intensivă Neonatală datorită căreia multe vieți au fost salvate, se fac eforturi pentru a se extinde secția ATI pentru nou născuți și dotarea ei cu aparatură modernă.

Pentru realizarea investiției este nevoie de bani, iar medicii și părinții fac apel public către oameni să doneze fonduri prin SMS.

„Donați pentru a-i ajuta pe toți copiii. Dorim să o deschidem de Ziua Copilului” susține conf. univ. dr. Cătălin Cîrstoveanu, medic la Spitalul „Marie Curie” din București, potrivit TVRinfo.ro

Cei care doresc să ajute pot trimite un SMS cu textul ,,BINE” la numărul 8835, donând 5 euro pe lună, sau pot face sponsorizări în contul Asociației Inima Copiilor.