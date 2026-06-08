Trotinetele electrice, un adevărat pericol pentru copii

Medicii Spitalului Județean de Urgență din Timișoara atrag atenția cu privire la faptul că cele mai multe victime ale accidentelor de trotinetă sunt copiii.

„În fiecare vară, medicii văd tot mai mulţi copii ajunşi la spital cu traumatisme care puteau fi prevenite. O căzătură la viteză mare, lipsa căştii sau câteva secunde de neatenţie pot avea consecinţe grave. Copiii sub 14 ani sunt mai expuşi accidentelor. Lipsa căştii creşte semnificativ riscul traumatismelor craniene şi faciale. Vara este perioada cu cele mai multe accidente” arată reprezentanții unității medicale.

Situația ar fi cu totul alta, dacă trotinetele ar fi utilizate împreună cu echipamentul de protecție. În acest sens, unitatea medicală din Timișoara a inițiat și o campanie publică de conștientizare.