Cseke Atilla, desemnat să preia portofoliul Ministerului Sănătății

După demisia ministrului Alexandru Rogobete, funcția de ministru al Sănătății i-a revenit actualului ministru al Dezvoltării, Cseke Atilla.

„Așa cum știți, domnul Cseke a mai gestionat acest portofoliu, are o experiență administrativă mare” a explicat Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

Bolojan a vorbit și despre principalele responsabilități pe care le va avea de îndeplinit Cseke Atilla: „Principalele probleme sunt legate investițiile în spitale, de derularea programului PNRR și, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru încadrarea în reforma administrativă, în legea privind reforma în administrație, având în vedere că expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu aceste propuneri”.

Astăzi, Alexandru Rogobete și-a depus demisia din funcția de ministrul al Sănătății, în contextul crizei politice din coaliția de guvernare.