Cseke Attila, despre discuțiile referitoare la Legea salarizării: Căutăm soluții pentru a nu diminua veniturile personalului din sănătate

Ministerul Muncii a organizat o întâlnire la care au participat reprezentanții sindicatelor din Sănătate.

La discuții a participat și Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

„Ministerul Sănătății a transmis, la începutul acestei săptămâni, documentul care cuprinde propunerile noastre de modificare și completare a Legii salarizării. Înaintea întâlnirii cu reprezentanții organizațiilor sindicale am avut o discuție foarte bună și constructivă cu ministrul Dragoș Pîslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătății au fost preluate în forma aflată în lucru.” a declarat Ministrul Sănătății.

O parte dintre propuneri vizează modificări aduse sporurilor, dar și introducerea unor mecanisme de salarizare pentru personalul medical.

„Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență, de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Propunerea noastră este ca acestea să fie stabilite pe intervale minime și maxime, diferențiate în funcție de specialitate și de specificul activității, astfel încât regulile să fie clare, predictibile și adaptate realităților din fiecare domeniu” a mai spus ministrul interimar al Sănătății.