Cum alegem suplimentele potrivite care conțin creatină VIDEO

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Creatina este o substanță produsă de corp, natural, și este stocată în mușchi. Rolul său este de a crește performanța fizică și de a ne ajuta la dezvoltarea musculară. În momentul în care avem deficit de creatină, îl putem corecta prin administrarea suplimentelor cu creatină. Pe piață există numeroase produse de acest fel, însă ele trebuie alese corect.

„Ne uităm la sursa de proveniență a creatinei. Ne uităm pe etichetă. Trebuie să scrie creapur, care este creatină de calitate superioară, testată sau concentrația este 100% naturală” susține dr. Șerban Damian, medic specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Trebuie să acordăm mare atenție mai ales suplimentelor importate din țări asiatice care conțin creatină în doze foarte mici și ne pot pune în pericol sănătatea.

„Există cea adusă din țările asiatice care nu este chiar creatină, ci altceva sau jumătate e produs, restul este umplutură” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Cosmopharm, Exclusiv, Video
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