Cum definesc specialiștii sindromul metabolic VIDEO

Sindromul metabolic reprezintă o serie de dezechilibre care apar la nivelul organismului și care ne afectează sănătatea în mod direct.

Chiar dacă nu are simptome în stadiile incipiente, sindromul metabolic ne afectează în timp și generează boli cronice.

„Acest sindrom metabolic reprezintă un cumul de factori de risc cardiovasculari și metabolici. Avem vreo 5 criterii de diagnostic pentru acest sindrom metabolic” spune dr. Marilena Stoian, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, șef de lucrări în cadrul UMF Carol Davila, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Implicațiile sindromului metabolic

Sindromul metabolic are implicații asupra inimii, creierului și a altor organe importante din corp.

„Importanța sindromului metabolic este dată de faptul că are implicații asupra aparatului cardiovascular, asupra sistemului cerebral și aceste complicații provoacă suferință organismului. Manifestările lui clinice nu sunt luate în seamă la început” mai spune spune dr. Marilena Stoian, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, șef de lucrări în cadrul UMF Carol Davila, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.