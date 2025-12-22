Cum facem față depresiei de sărbători

Perioada sărbătorilor nu înseamnă doar bucurie. Unii oameni se simt mai triști și mai singuri, chiar dacă îi au pe cei dragi aproape de ei. Medicii Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara ne învață cum să facem față tristeții de sărbători.

Intrarea în spiritul sărbătorilor duce la eliberarea a doi neurotransmițători, dopamina – „hormonul plăcerii” și serotonina – „hormonul fericirii”. Împreună, cele două substanțe au darul de a ne influența pozitiv dispoziția, inducând o stare de bine.

Depresia de sărbători este cel mai adesea temporară, însă depresia clinică este mai severă, durează mai mult și afectează funcționarea zilnică. Pentru aceste simptome este adesea util și necesar să se solicite ajutorul specialiștilor.

„De aceea, diminuează așteptările pe care le ai de la aceste sărbători, savurează fiecare moment, deoarece este un bun prilej de a ne bucura mai mult de simplitățile vieții, pe care adesea le trecem cu vederea în agitatul cotidian. Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă din an, iar sărbătorile de iarnă sunt o perioadă complexă din punct de vedere emoțional„ spun medicii din Timișoara.