Cum se realizează harta creierului și ce spune asta despre mintea noastră VIDEO

Cu ajutorul tehnologiei, Institutul BrainMap realizează o scanare amănunțită a creierului. Pe baza datelor obținute, specialiștii de aici ne pot ajuta să ne îmbunătățim memoria, capacitatea cognitivă și chiar să putem scăpa de fobii.

Specialiștii Institutului BrainMap nu fac altceva decât să realieze o electroencefalogramă mult mai amănunțită decât cea a medicilor neurologi. Ce este diferit, este faptul că de această dată electroencefalograma prezintă imagini clare ale tuturor emisferelor cerebrala.

„Sunt 19 electrozi, casca este prietenoasă. Folosim și soluție salină ca să fie conductibilitate mai bună. Nu luăm. nu scoatem din creier nimic. Este tot non invaziv și este ca un termometru. Este o electroencefalogramă, cantitativă și calitativă. Asta ne ajută să vedem activitatea electrică a creierului în timp real. Nu le-o arătăm pacienților, pentru că s-ar speria puțin.” „ a explicat Alina Robu, psiholog clinician și terapeut neurofeedback în cadrul Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Spre deosebire de un RMN clasic, tehnologia din cadrul Institutului BrainMap are capacitatea de a prezenta detaliat imaginea creierului. Pe baza datelor obținute, specialiștii explică apoi cum poate fi îmbunătățită activitatea cerebrală.

„Diferența dintre un RMN funcțional și această metodă este ca atunci când pozezi un motor, cu RMN-ul, iar ceea ce facem noi ne ajută să vedem și felul în care funcționează. Noi vedem funcțional ce se întâmplă cu creierul și explicăm de ce anume pentru că la un RMN apar astfel de aspecte” mai spune Alina Robu, psiholog clinician și terapeut neurofeedback în cadrul Institutului BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.