Cum trebuie să arate farfuria sănătoasă VIDEO

Conceptul de farfurie sănătoasă se referă la tipul de alimente pe care trebuie să le consumăm, astfel încât să beneficiem de resursele de vitamine și minerale necesare corpului astfel încât organismul să funcționeze perfect. Există mai multe combinații alimentare pe care trebuie să le conțină farfuria sănătoasă.

„Farfuria perfectă, așa cum o descriu specialiștii, este să împărțim farfuria în două și jumătate să fie cu legume. Crude, gătite la abur, murate…iar cealaltă jumătate trebuie să conțină proteine de calitate și o parte să fie cu carbohidrați sănătoși de tipul cartofilor, orezului brun sau a cerealelor integrale” susține dr. Andreea Ștefănescu, consilier integrativ, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Unde greșim?

Ceea ce greșim din punct de vedere al alimentației este legat de tipul de mâncare pe care o consumăm zilnic, dar și de momentele în care alegem să mâncăm. Ne alimentăm mereu pe fugă, preferând alimente bogate în zahăr și mâncate la ore nepotrivite.

„Ceea ce mi se pare mie că fac oamenii greșit este că nu își fac timp pentru a avea mese stabile. Ideal ar fi să avem două mese principale și o gustare sau trei mese pe zi. Și atunci tendința este de a ronțăi tot timpul. Atunci când nu ai aceste mese structurate, apare această tendință de a ronțăi și de a avea poftă de dulce” mai spune dr. Andreea Ștefănescu, consilier integrativ, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.