Curs inovator la Timișoara: peste 150 de medici au învățat cum se face testarea cardio-pulmonară la efort

Peste 150 de medici rezidenți și specialiști în pneumologie, cardiologie și fizioterapie au participat la primul curs postuniversitar organizat de Secția de Pneumologie a Spitalului „Victor Babeș” Timișoara, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”.

Tema principală a fost testarea cardio-pulmonară la efort, o metodă modernă folosită tot mai des pentru diagnosticarea și monitorizarea pacienților cu boli respiratorii, cardiace sau metabolice. Participanții au aflat cum această testare oferă informații importante despre capacitatea de efort a organismului, despre schimburile gazoase și despre funcționarea inimii și a plămânilor în timpul activității fizice.

Cursul a fost coordonat de prof. dr. Ovidiu Fira-Mlădinescu și prof. dr. Dan Gaiță și a reunit 12 lectori cu experiență în fiziologia efortului. Aceștia au susținut prezentări teoretice și demonstrații practice privind utilizarea echipamentelor moderne de testare.

