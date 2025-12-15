Dantura fixă pe implanturi și beneficiile ei VIDEO

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Dantura fixă pe implanturi reprezintă o soluție terapeutică ce se pretează multor pacienți care au probleme dentare serioase. Această opțiune aduce multe beneficii persoanelor care au nevoie de ea.

„Aș recomanda pentru o calitate a vieții corectă, tuturor pacienților purtători de proteză mobilă care au dinți puțini pe arcadă și care urmează să fie extrași pentru că sunt irecuperabili, pacienților care suferă de parondontoză, le recomand să beneficieze de dantură fixă pe implanturi” susține dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cel mai mare avantaj pe care îl oferă soluția terapeutică a danturii fixe pe implanturi constă în faptul că îmbunătățește vizibil funcția masticatorie.

„Este o soluție care presupune inserarea unui număr minim de implanturi, dar cu o eficiență masticatorie maximă” mai spune
dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
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