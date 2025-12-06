De ce bărbații vorbesc mai puțin despre ce simt. Sfaturile lui Adi Luca, realizator Europa FM

FacebookEmailWhatsApp

Invitatul terapeutei Bianca Poptean în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, difuzată la Medika TV, a fost realizatorul postului de radio Europa FM, Adi Luca. Acesta a explicat de ce bărbații sunt tentați să vorbească mai puțin despre emoțiile pe care le simt, spre deosebire de femei.

„O terapeută îmi spunea că femeile nu vor să primească sfaturi, ci doar să fie ascultate. În același timp, bărbații nu prea vorbesc despre problemele lor, decât după ce le-au rezolvat. În general, bărbații nu vorbesc despre problemele lor” susține Adi Luca, realizator Europa FM.

Omul de radio consideră însă că astăzi mentalitățile încep să se schimbe și că indiferent dacă vorbim despre femei sau bărbați, oamenii își doresc să-și deschidă sufletul și să exprime ceea ce simt.

„Totuși, oamenii își doresc tot mai mult să se deschidă. Dar îți trebuie curaj și asumare pentru asta, să-și însușești greșelile. Ele m-au făcut să fiu mai puternic, îmi pare rău, dar am învățat lecția” mai spune Adi Luca, realizator Europa FM, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro