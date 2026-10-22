De ce nu este bine să tratăm răcelile cu antibiotice VIDEO

Administrarea antibioticelor atunci când suntem diagnosticați cu gripă sau răceală este complet interzisă de medic. Automedicația cu aceste produse farmaceutice poate crea rezistență, iar în cazul în care o persoană are cu adevărat nevoie de ele s-ar putea ca antibioticul să nu-și mai facă efectul.

„Răcelile, gripa sunt de virusuri. Virusurile nu reacționează la antibiotic. Antibioticul este produs pentru bacterii. Îl luăm degeaba. Nu scurtează perioada de boala. Din contră, în momentul în care am luat antibiotic și nu aveam nevoie de el, se modifică rezistența organismului la acel antibiotic. În momentul în care noi chiar avem nevoie s-ar putea să-l luăm degeaba”, a declarat dr. LAURA PANAIT, medic specialist medicină de familie, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Mai mult, oamenii care își administrează singuri antibiotice nu știu ce fel de produse sunt. Antibioticele sunt incluse în mai multe clase, iar prin automedicație putem să ingerăm produse care nu ne fac bine.

„Clasele de antibiotice sunt diferite, reacționează diferit. Nu știi cu ce te confrunți în viață, ce patologie poți să ai, când ai nevoie de antibiotice și nu își vor mai face efectul”, mai spune dr. LAURA PANAIT, medic specialist medicină de familie, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.