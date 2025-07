De peste 25 de ani, ARAS previne infecția HIV prin testări voluntare

Încă de la începutul anilor 2000, Asociația Română de Anti-SIDA (ARAS) și-a îndreptat atenția către programe de prevenire a infecției HIV. Astfel, cel mai important program al organizației este testarea voluntară a persoanelor aflate la risc. Depistată la timp, infecția HIV poate fi monitorizată și gestionată astfel încât pacienții să aibă o viață normală. Tot ce trebuie să facă este să urmeze indicațiile terapeutice ale medicilor infecționiști.

„Întotdeauna când am lucrat cu un anumit grup şi am putut vedea că are anumite nevoi, am încercat să dezvoltăm servicii adecvate, necesare. (…) În jurul anilor 2000 am implicat cumva şi în activitatea asta, care e foarte importantă în domeniul infecţiei cu HIV, şi anume promovarea testării HIV voluntare” susține Monica Dan, psiholog în cadrul ARAS.

Programul de testare voluntară este încă activ și se face doar la solicitarea persoanelor care vor să-și cunoască statusul serologic.

„ O activitate pe care o avem şi în prezent şi o promovăm în continuare pentru că e foarte important ca o persoană să depisteze cât mai repede infecţia cu HIV, să nu aibă complicaţii şi să înceapă tratamentul cât mai repede, pentru a prezerva cumva starea bună de sănătate” a mai spus psihologul Monica Dan.