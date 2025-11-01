DESCOPERIRE: Super-antibioticul care omoară bacteriile periculoase

Oamenii de știință au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele care sunt deja în uz. Scopul medicamentului este de a distruge superbacteriile.

Noul medicament a fost creat de cercetători din Marea Britanie și Australia. În urma analizării unei specii de bacterii, aceștia au descoperit un compus numit pre-metilenomicină C lactonă.

Este derivat dintr-un microorganism din genul Streptomyces. Acesta e cunoscut pentru capacitatea de a produce antibiotice. Deşi nu a fost observat anterior, el se formează în mod natural metilenomicina A.

În testele de laborator, noul compus s-a dovedit de o sută de ori mai eficient decât metilenomicina A împotriva bacteriilor Gram-pozitive. Este categoria de bacterii care dezvoltă tot mai frecvent rezistenţă la tratamentele actuale.

„Este remarcabil că o bacterie atât de bine cunoscută, Streptomyces coelicolor, studiată încă din anii 1950, ascundea încă un antibiotic necunoscut. Descoperirea unui nou antibiotic într-un organism-model a fost o surpriză autentică”. Este declarația cercetătoarei chimist la Universitatea Warwick, Lona Alkhalaf.