Dietele restrictive și impactul asupra sănătății orale. Ce spune medicul stomatolog Lorelei Nassar VIDEO

Lupta cu kilogramele ne face, de foarte multe ori, să alegem diete prea restrictive. Deși efectele lor pot fi vizibile, acest tip de diete are impact semnificativ și asupra sănătății orale.

Carența de nutrienți și substanțe minerale la care este supus organismul din cauza dietelor restrictive produce modificări și la nivelul cavității orale.

„Categoric orice și nu numai orice lucru pe care îl mâncăm, dar și orice mod de a trăi ne influențează starea de sănătate orală. Important este la dietele restrictive că limitează cantitatea unor nutrienți și etapizează într-un mod diferit input-ul de alimente. Mai mult, acciditatea în cavitatea orală se modifică” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, modificarea acidității are impact asupra gingiilor, mucoasei bucale și a smalțului dinților.

„Modificarea acidității are impact asupra smalțului dinților. De asemenea, sunt afectate gingiile și chiar mucoasa orală” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.