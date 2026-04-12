Digestie bună după masa de Paște. Ce alimente ne ajută?

Masa de Paște aduce, în mod tradițional, preparate consistente și combinații alimentare care pot suprasolicita sistemul digestiv. După o perioadă de post sau un regim alimentar mai echilibrat, organismul poate reacționa prin disconfort, balonare sau senzație de greutate. Alegerea atentă a alimentelor în zilele următoare devine esențială pentru revenirea la un echilibru digestiv.

🟩 Consumul de legume proaspete reprezintă una dintre cele mai simple metode de a susține digestia. Salatele verzi, ridichile, castraveții și roșiile aduc un aport important de fibre și apă, contribuind la stimularea tranzitului intestinal și la reducerea senzației de balonare.

🟩 Iaurtul și alte produse fermentate sunt utile datorită conținutului de probiotice. Aceste bacterii benefice ajută la refacerea florei intestinale, afectată de mesele bogate în grăsimi și proteine animale. Consumul regulat poate reduce disconfortul digestiv și susține procesul natural de digestie.

🟩 Fructele ușor digerabile, precum merele coapte, bananele sau perele, pot fi introduse între mese. Acestea conțin fibre solubile care ajută la reglarea tranzitului și oferă o senzație de sațietate fără a încărca suplimentar stomacul.

🟩 Supele clare și ciorbele ușoare contribuie la hidratare și sunt mai ușor de procesat de către organism. După mesele consistente de sărbători, acestea pot reprezenta o opțiune potrivită pentru a reduce solicitarea sistemului digestiv.

🟩 Ceaiurile din plante, precum menta, mușețelul sau ghimbirul, sunt recunoscute pentru efectele lor calmante asupra stomacului. Acestea pot ajuta la diminuarea balonării și a senzației de greață, fiind recomandate după mesele principale.

🟩 Reducerea consumului de alimente grase și prăjite este importantă în perioada de după sărbători. Preparatele grele încetinesc digestia și pot accentua disconfortul. Înlocuirea acestora cu variante gătite simplu, la abur sau la cuptor, sprijină refacerea digestivă.

🟩 Hidratarea corespunzătoare joacă un rol esențial în menținerea unei digestii eficiente. Apa ajută la descompunerea alimentelor și la absorbția nutrienților, contribuind totodată la prevenirea constipației.