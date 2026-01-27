Dinții lipsă, o problemă ce nu trebuie ignorată VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

De cele mai multe ori, pacienții tratează cu indiferență lipsa dinților. Medicii stomatologi atrag atenția că din această cauză putem avea foarte multe problemele de sănătate. Lipsa dinților poate da peste cap întreg organismul.

„La prima vedere, lipsește un dinte nu se întâmplă nimic. Inclusiv prin faptul că acei dinți restanți vecini, de pe aceeași arcadă sau de pe arcada antagonistă, migrează și pot duce la probleme destul de serioase. Și la nivelul feței și la nivelul felului în care respirăm” susține dr. Matei Trăistaru, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Impactul lipsei dinților asupra organismului poate fi semnificativ, de aceea ei trebuie înlocuinți cu implanturi dentare.

„Deși problema pare să fie una mică, efectele sunt destul de însemnate” mai spune dr. Matei Trăistaru, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro