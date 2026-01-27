Dinții lipsă, o problemă ce nu trebuie ignorată VIDEO

De cele mai multe ori, pacienții tratează cu indiferență lipsa dinților. Medicii stomatologi atrag atenția că din această cauză putem avea foarte multe problemele de sănătate. Lipsa dinților poate da peste cap întreg organismul.

„La prima vedere, lipsește un dinte nu se întâmplă nimic. Inclusiv prin faptul că acei dinți restanți vecini, de pe aceeași arcadă sau de pe arcada antagonistă, migrează și pot duce la probleme destul de serioase. Și la nivelul feței și la nivelul felului în care respirăm” susține dr. Matei Trăistaru, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Impactul lipsei dinților asupra organismului poate fi semnificativ, de aceea ei trebuie înlocuinți cu implanturi dentare.

„Deși problema pare să fie una mică, efectele sunt destul de însemnate” mai spune dr. Matei Trăistaru, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.