Dr. Andrei Leșan, coordonator național de transplant: „Transplantul, a doua șansă la viață”

În cadrul unui interviu realizat de Agenția Națională de Transplant, medicul Andrei Leșan, coordonator național de transplant în cadrul ANT, a vorbit despre importanța transplanului de organe.

În cadrul interviului, medicul Andrei Leșan a vorbit despre importanța pe care o are transplantul de organe.

„Am ales să mă implic pentru că transplantul este una dintre puținele ramuri ale medicinei care oferă, concret, o a doua șansă la viață. Am văzut pacienți pentru care nu mai exista altă opțiune terapeutică, dar care, printr-un transplant, au reușit să revină la o viață normală” susține medicul Andrei Leșan.

Dr. Andrei Leșan, medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca și asistent universitar la UMF „Iuliu Hațieganu”. Din 2019, coordonator național de transplant în cadrul Agenției Naționale de Transplant. Puteți citi aici interviul integral.

