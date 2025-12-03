Dr. Lorelei Nassar a explicat la Medika TV beneficiile implanturilor înclinate VIDEO

Cu o vastă experiență în domeniul implantologiei, dr. Lorelei Nassar a vorbit la Medika TV despre beneficiile pe care le aduce implantul înclinat. Această metodă de reconstrucție a danturii afectată de edentații reprezintă o soluție prin care pacienții pot salva timp și, mai ales, bani.

„În primul rând este beneficiul economic. Să presupunem că într-o anumită zonă lipsesc trei sau patru dinți. Ei ar trebui înlocuiți de tot atâtea implanturi. Dacă dintr-un motiv sau altul nu se pot plasa aceste implanturi, să spunem din considerente economice, pacientul va merge către această soluție de compromis. În loc de trei sau patru implanturi se va plasa unul înclinat, urmând ca pe acel implant înclinat să fie realizată o coroană dentară„ a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, pentru a reduce din timpul de așteptare pentru montarea implanturilor, pacienții pot opta pentru varianta inserției de implanturi înclinate.

„O altă situație în care se poziționează implanturile înclinate este legată de edentația de maxilar. Podeaua osului maxilar este reprezentată de sinusul maxilar și ceea ce face ca și potențiasul osos să fie redus. Prima opțiune de tratament este ridicarea de podea sinusală. Se așteaptă nouă luni, iar apoi pacientul primește implanturile. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu se dorește așteptarea. Implanturile se pot se pot plasa divergent, fentând podeaua sinusală. Și atunci avem o reconstrucție mai rapidă de bună calitate” a mai spus dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.