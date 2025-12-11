DSP Prahova a ridicat restricțiile privind consumul de apă în mai multe localități afectate de criza apei

Direcția de Sănătate Publică din Prahova dispus ridicarea restricțiilor privind consumul apei potabile în mai multe localități afectate e criza apei.

„Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicția de consum a apei impusă anterior de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Prahova și precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi (excepție Spitalul Orășenesc Băicoi), Bănești (apa poate fi consumată și pentru băut, gătit și spălat)” potrivit unui comunicat de presă al DSP Prahova.

Totuși în cazul Spitalul Orășenesc din Băicoi restricțiile rămân temporar în vigoare. Totul din cauza faptului că o probă din rețeaua internă a spitalului nu s-a încadrat în limitele admise.

„În ceea ce privește restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menține interdicția de consum instituită anterior (interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat)” mai spune DSP Prahova.