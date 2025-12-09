Efort comun al UE și OMS pentru îmbunătățirea răspunsului la rezistența antimicrobiană

Un acor de 3,5 milioane de euro a fost semnat de Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății pentru a se îmbunătăți răspunsul mondial la rezistența antimicrobiană.

Acordul a fost semnat în cadrul Programului Uniunii Europene „EU4Heatlh”.

„Acest parteneriat va sprijini OMS în ceea ce priveşte monitorizarea dezvoltării de antimicrobiene şi de contramăsuri medicale, elaborarea de orientări pentru noi inovaţii antibacteriene şi implementarea listelor OMS cu agenţi patogeni prioritari pentru a orienta eforturile de cercetare şi de sănătate publică la nivel mondial, regional şi naţional. De asemenea, acordul promovează un acces mai bun atât la antibioticele noi, cât şi la cele existente” se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.