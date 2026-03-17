Epidemie de meningită în Marea Britanie. Pacienți în stare gravă la spital, cel puțin doi morți

Este stare de alertă în regiunea Canterbury din Marea Britanie, după ce două persoane, printre care se numără și un student, au murti din cauza meningitei.

Agenția britanică de securitate sanitară arată că s-au semnalat „ 13 cazuri prezentând semne şi simptome de meningită şi de septicemie au fost semnalate UKHSA. Din nefericire, două persoane au murit”.

Unul dintre pacienții decedați este un student al Universității din Kent. Autoritățile sanitare din UK au tranmis faptul că „ furnizează antibiotice studenţilor din regiunea Canterbury, în urma mai multor cazuri de infecţie invazivă cu meningococ” potriviy AFP.

BBC relatează că 11 persoane sunt internate în stare gravă la spitale, pacienții fiind tineri cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani.

”Studenţii şi personalul vor fi desigur îngrijoraţi de riscul unor noi cazuri. Ţinem însă să-i asigurăm şi să precizăm că persoanele care au fost în contact strâns cu cazurile confirmate au primit antibiotice ca măsură de prevenţie”, a anunţat directoarea adjunctă a UKHSA în sud-estul Angliei, Trish Mannes.