Este «Blue Monday» cea mai depresivă zi a anului? Ce spun psihologii VIDEO

De mai bine de două decenii, cea de-a treia zi de luni a lunii ianuarie este considerară drept cea mai depresivă zi din an. Acest concept este cunoscut în spațiul public drept «Blue Monday».

Psihologii susțin că nu există studii de specialitate care să arate că, într-adevăr, există cea mai deprimantă zi a anului. Totuși, ianuarie poate fi considerată o perioadă în care depresia se manifestă mai intens, având în vedere încheierea sărbătorilor de iarnă.

În spatele conceptului de «Blue Monday» stă doar o strategie de marketing apărută în Marea Britanie cu scopul de a-i face pe oameni să achiziționeze serviciile unei agenții de turism.

„Nu este concept științific, această idee de cea mai depresivă zi a anului. A fost lansat în 2004, odată cu o campanie de marketing. Se întâmpla în Marea Britanie și o firmă care vindea servicii de turism a găsit această idee împreună cu un psiholog să lanseze conceptul de «Blue monday» potrivit căruia, în a treia zi de luni a lunii ianuarie, este cea mai depresivă zi a anului. Ideea era de a achiziționa o excursie pentru a scăpa de depresie. Nu există o validare științifică potrivit căreia a treia zi de luni din ianuarie este asociată cu depresia” a explicat Bianca Pescaru, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Depresia după sărbători, o realitate

Pornind de la această strategie de marketing, s-a perpetuat ideea că a treia zi de luni a lunii ianuarie este cea mai depresivă zi din an. Fără a avea validare științifică, acest concept a fost legat de perioada de după sărbătorile de iarnă care, de cele mai multe ori, este privită cu tristețe de cei mai mulți dintre noi.

„Această idee a prins foarte bine în media și foarte multe trusturi de media au preluat ideea și au distribuit-o an de an și, pe de altă parte, ideea a fost îmbrățișată de multe persoane și pentru că multe persoane, în ianuarie, după sărbători, ne confruntăm cu aceste stări depresive” mai spune Bianca Pescaru, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.