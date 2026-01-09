Exerciții personalizate sub supravegherea specialiștilor pentru a limita endometrioza VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Exercițiile de fizioterapie recomandate în cazul femeilor diagnosticate cu endometrioză sunt personalizate. Multe dintre femei nu respectă însă regula ghidajului de către specialiști și caută singure pe internet sau întreabă alte paciente despre aceste exerciții. O astfel de atitudine nu este deloc oportună, pentru astfel de exerciții trebuie realizate doar sub ghidajul specialiștilor.

„Din păcate majoratea caută pe internet informații despre aceste proceduri, se întreabă una pe cealaltă cum a fost procesul ei, tu ce-ai făcut. Își dau exercițiile de la una la alta. Am avut cazul unei paciente care a primit exercițiile de la o altă pacientă și căreia i s-a făcut rău, pentru că respectivele exerciții necesitau mai mult timp și ghidaj” susține Octavia Ungureanu, kinetoterapeut cu specializare în recuperarea afecțiunilor pelvine, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ghidajul specialiștilor este esențial pentru ca pacientele să nu-și provoace mai mult rău singure.

„Este important să fie ghidate pentru că pacientele ajung să-și facă rău singure mai mult decât este nevoie” mai spune Octavia Ungureanu, kinetoterapeut cu specializare în recuperarea afecțiunilor pelvine, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Problemele dentare pot afecta creierul. Iată cum VIDEO

Sănătatea orală este importantă pentru sănătatea întregului organism. Tot mai multe studii vorbesc despre faptul că problemele gingivale, de exemplu, pot avea urmări negative asupra sănătății creierului. „Când lumea se…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta după naștere: cum să slăbești sănătos după sarcină
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro