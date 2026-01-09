Exerciții personalizate sub supravegherea specialiștilor pentru a limita endometrioza VIDEO

Exercițiile de fizioterapie recomandate în cazul femeilor diagnosticate cu endometrioză sunt personalizate. Multe dintre femei nu respectă însă regula ghidajului de către specialiști și caută singure pe internet sau întreabă alte paciente despre aceste exerciții. O astfel de atitudine nu este deloc oportună, pentru astfel de exerciții trebuie realizate doar sub ghidajul specialiștilor.

„Din păcate majoratea caută pe internet informații despre aceste proceduri, se întreabă una pe cealaltă cum a fost procesul ei, tu ce-ai făcut. Își dau exercițiile de la una la alta. Am avut cazul unei paciente care a primit exercițiile de la o altă pacientă și căreia i s-a făcut rău, pentru că respectivele exerciții necesitau mai mult timp și ghidaj” susține Octavia Ungureanu, kinetoterapeut cu specializare în recuperarea afecțiunilor pelvine, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ghidajul specialiștilor este esențial pentru ca pacientele să nu-și provoace mai mult rău singure.

„Este important să fie ghidate pentru că pacientele ajung să-și facă rău singure mai mult decât este nevoie” mai spune Octavia Ungureanu, kinetoterapeut cu specializare în recuperarea afecțiunilor pelvine, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.