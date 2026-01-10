Experții și-au schimbat opinia: Măștile chirurgicale, ineficiente împotriva infecțiilor respiratorii

Mai mulți experți internaționali solicită modificarea ghidurilor privind echipamentul medical pe care treubie să-l poarte personalul medical pentru a preveni infectarea cu virusurile respiratorii, precum cele care provoacă gripa sau boala COVID-19.

Potrivit unui document înaintat deja Organizației Mondiale a Sănătății se arată faptul că măștile chiruirgicale utilizate la scară largă în spitale sau clinici private nu ar fi eficiente în privința unei protecții față de infecțiile respiratorii.

Măștile chirurgicale ar trebui înlocuite cu cele care pot filtra particulele fine de tipul FFP2 și FFP3, în Europa, sau N95 în Statele Unite ale Americii. Utilizarea acestor tipuri de măști ar reduce semnificativ numărul infecțiilor respiratorii în rândul personalului medical, dar și în cel al pacienților.

Demersul de a solicita această schimbare, înaintat către Organizația Mondială a Sănătății, a fost inițiat de prof. Adam Finkel, din cadrul Școlii de Sănătate Publică a Universității din Michigan, SUA. El susține că rolul măștilor chirurgicale nu este acela de a preveni transmiterea virusurilor respiratorii, ci de a stopa contaminarea câmpului operator de către personalul medical.

Această scrisoare reprezintă munca a șapte clinicieni și oameni de știință fiind susținută de peste 50 de specialiști și 2000 de membri ai publicului.

Un purtător de cuvânt al OMS a declarat că documentul va fi analizat cu atenţie şi a precizat că organizaţia se află în prezent în proces de revizuire a recomandărilor privind prevenirea şi controlul infecţiilor respiratorii acute cu potenţial epidemic sau pandemic, pe baza celor mai recente dovezi ştiinţifice, pentru a asigura protecţia personalului medical.