Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO

„Ecranele nu se recomandă a fi puse în fața copiilor până la vârsta de doi ani. Este o practică tot mai des întâlnită astăzi. De asemenea, între 2 și 5 ani se recomandă cel mult o oră timp de recreere utilizarea ecranelor pentru copii. Pentru copiii și adolescenții până la 17 ani timpul este de cel mult două ore„ recomandă dr. Ciprian Ursu medic primar sănătate publică și management – INSP, invitat în cadrul emisiunii „ORA INSP”.