Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO

Utilizarea ecranelor de către copii trebuie adaptată în funcție de vârstă. Recomandările specialiștilor trebuie respectate întocmai, astfel riscurile de a apărea dezechilibre emoționale este ridicat.

„Ecranele nu se recomandă a fi puse în fața copiilor până la vârsta de doi ani. Este o practică tot mai des întâlnită astăzi. De asemenea, între 2 și 5 ani se recomandă cel mult o oră timp de recreere utilizarea ecranelor pentru copii. Pentru copiii și adolescenții până la 17 ani timpul este de cel mult două ore„ recomandă dr.  Ciprian Ursu medic primar sănătate publică și managementINSP, invitat în cadrul emisiunii „ORA INSP”.

Recomandări privind expunerea copiilor la ecrane a transmis și Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii OMS susțin că, după ce petrec timp în fața ecranelor, copiii sau adolescenții trebuie să facă și o pauză de mișcare.

„OMS recomandă ca timpul sedentar în fața ecranelor să fie cât mai scurt și, de asemenea, recomandă pauze active. Ce înseamnă asta? Atunci când utilizează tehnologia să se ridice, să facă mișcare” mai spune dr. Ciprian Ursu medic primar sănătate publică și managementINSP, invitat în cadrul emisiunii „ORA INSP”.

 

