Chirurgia minim – invazivă în ortopedia modernă VIDEO

Ortopedia modernă permite tehnici de intervenție minim – invazive ce permit recuperarea rapidă a pacientului.

„Filosoia ortopediei moderne este mobilizarea rapidă post operație a pacientului. Adică a doua zi. Sunt rare excepțiile când îi țin în pat și îi țin mai multe zile. A doua zi calci pe piciorul operat sau în cazul umărului se mobilizează pacientul rapid”, susține dr. Gabriel Ștefănescu, medic primar ortopedie și traumatologie, Spitalul Euroclinic, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, o evoluție a apărut și în cazul implanturilor utilizate de medici în timpul intervențiilor ortopedice.

„S-au îmbunătățit tehnicile și implanturile. Înainte era nevoie de osteointegrare, specifică implanturilor vechi. Astăzi nu mai este deloc așa. Era o mare problemă. Implanturile moderne ne ajută să mobilizăm pacientul să devină funcțional repede”, a mai spus dr. Gabriel Ștefănescu, medic primar ortopedie și traumatologie, Spitalul Euroclinic, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.