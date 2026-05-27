Grăsimea abdominală și impactul asupra stării de sănătate VIDEO

Grăsimea abdominală nu este doar o problemă de estetică, ci una care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trimită la medic. Grăsimea abdominală provoacă inflamație în organism, iar de aici până la dezechilibrele metabolice nu mai este decât un singur pas.

„Ne interesează și raportul waste to hip rate. Este un marker de obezitate abdominală. Mulți bărbați au această problemă cu burtica mai mare. Este principalul factor care secretă citokine proinflamatorii. Obezitatea abdominală este factorul generator al inflamațiilor”, atrage atenția dr. Ramona Bălan, medic specialist cardiolog, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii sunt interesați să afle informații despre nivelul de grăsime care s-a depus pe abdomen. Există și o scală pe care o măsoară pentru a vedea dacă o persoană este la risc sau nu, din punct de vedere al dezechilibrelor metabolice.

„Ne interesează datele antropometrice. Calculăm indicele de masă corporală. Persoanele care au bură, care nu e doar o problemă de estetică, trebuie să-și facă măsurători ale circumferinței abdominale. Se măsoară cu un centimetru aplicat în jurul taliei. Dacă este peste 80 cm la femei se află la risc, dacă este peste 94 la bărbați, de asemenea, se află la risc”, a mai explicat dr. Ramona Bălan, medic specialist cardiolog, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a preveni toate aceste probleme, medicii recomandă controalele periodice.

„Insist ca oamenii care sunt conștienți de faptul că au un stil de viață haotic și nesănătos să facă analizele uzuale și să meargă la medic pentru a vedea cam pe unde se situează. Niciodată un pacient nu are doar un singur factor de risc. Este fumător și poate și cu ceva kilograme în plus”, a mai spus dr. Ramona Bălan, medic specialist cardiolog, Centrul Medical Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.