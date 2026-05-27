Radioembolizarea hepatică, terapie revoluționară în tratamentul anumitor tipuri de cancer hepatic

Lumea medicală caută în permanență proceduri și tehnici de tratament pentru bolile oncologice. În tratamentul anumitor tipuri de cancer hepatic, așa cum sunt hepatocarcinoamele dezvoltate din ciroza hepatică, medicii utilizează radioembolizarea hepatică.

Procedura folosește principiile radiologiei intervenționale pentru a introduce în vasele de sânge ale tumorii hepatice particule radioactive de itriu, substanță care „topește” practic tumora.

Acest tip de tratament se pretează mai ales în cazul tumorilor descoperite într-un stadiu incipient.

„Radioembolizarea hepatică este o procedură de tratament și face parte dintr-o categorie mai largă de proceduri, realizare de medici specializați în radiologie intervențională. În cadrul acestor proceduri, o dezvoltare semnificativă a cunoscut-o radioembolizarea hepatică. Sau radioterapia internă. Constă în tratamentul unor tumori primitive hepatice sau tumori secundare cum sunt metastazele. Medicul radiolog cu experiență în această procedură reușește, intrând prin artera femurală sau artera radială, să acceseze sistemul arterial al organismului. Navighează prin vasele arteriale și ajunge la ficat prin artera hepatică. Când ajunge aici, pe baza imaginilor efectuate pacientului, identifică ramurile vasculare care hrănesc tumor astfel încât, cu ajutorul unui microcateter care este un tubuleț foarte subțire, ajunge în aceste ramuri. Când ajunge aici se injectează particule radioactive care ajung să fie blocate în vasele de sânge din tumoră”, a explicat conf. univ. dr. Mugur Grasu, radiolog intervenționist, medic primar radiologie – imagistică medicală, supraspecializat în proceduri de radiologie intervențională hepato-bilio- pancreatică, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Principalul avantaj al acestei proceduri este că iradierea vizează doar tumora, nu și țesuturile sănătoase din jur.

„Ce reușim să facem prin această tehnică este o iradiere strictă a tumorii. Injectăm particulele în formațiunile tumorale, iar ele când ajung acolo reușesc să distrugă tumora printr-o iradiere locale. Efectul este puternic în prima săptămână, dar timp de 6 luni de zile, urmărind tumora imagistic ne dăm seama că ea este ucisă de aceste particule. Terapia se pretează pentru hepatocarcinoame, acele cancere hepatice care se dezvoltă pe ciroza hepatică”, a mai explicat conf. univ. dr. Mugur Grasu, radiolog intervenționist, medic primar radiologie – imagistică medicală, supraspecializat în proceduri de radiologie intervențională hepato-bilio- pancreatică, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.