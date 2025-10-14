Expunerea la ecrane, un real pericol pentru sănătatea copiilor din România

Potrivit unui raport al Organizației Salvați Copiii, în România, copiii și adolescenții prezintă riscuri în ceea ce privește sănătatea mintală. Specialiștii au descoperit o legătură între aceste dezechilibre psiho-emoționale și expunerea prelungită a copiilor la rețelele sociale și la ecrane.

Datee oferite publicității de Organizația Salvați Copiii România arată că peste 60% dintre pre-adolescenți și adolescenți au solicitat consiliere psihologică. Aceștia s-au confruntat cu probleme de sănătate mintală, ajungând în pragul tentativelor de suicid.

Anxietatea, depresia sau alte probleme emoționale au generat dezechilibre emoționale din cauza cărora 25% dintre copiii cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani au avut nevoie de consiliere psihologică. Multe dintre aceste probleme au fost corelate de specialiști cu exunerea prelungită la rețelele sociale.

Organizația Mondială a Sănătății a atras la rândul său atenția că numărul de copii și adolescenți afectați de utilizarea în exces a rețelelor sociale este în creștere. România este unul dintre statele europene în care această creștere este semnificativă, 22% dintre copii și adolescenți fiind afectați din cauza utilizării excesive a rețelor sociale.

În timp ce peste 22 mii de copii din țara noastră au un diagnostic psihiatric, anxietatea, depresia, tulburările de comportament și emoționale sunt strâns legate de utilizarea în exces a ecranelor, rețelelor sociale și a jocurilor online.