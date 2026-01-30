Factorii de risc ai bolilor cardiovasculare VIDEO

Cunoașterea factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare este esențială pentru a le putea preveni, mai ales dacă vorbim despre acei factori ce pot fi modificați. În această categorie intră alimentația și stilul de viață încărcat de stres.

„Factorii de risc cardiovasculari pot duce la o boală a inimii. Aici ne referim la afectarea coronariană. Factorii sunt legați de afectarea aterosclerotică. Ateroscleroza se referă la plăcile depuse pe vase care în timp pot să provoace accident vascular, infarct sau boli cronice care scad funcția inimii” explică

dr. Magdalena Gurzun, medic primar cardiologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii vorbesc însă de factori modificalibi și nemodificabili. În categoria factorilor modificabili intră stilul nostru de viață, iar în cea de-a doua intră factori precum vârsta sau sexul masculin.

„Există două categorii de factori, modificabili și nemodificabili. În cea de-a doua categorie intră vârsta, apoi sexul masculin. Totuși și femeile prezintă risc cardiovascular, doar că despre bolile de inimă ale femeilor se vorbește însă mai puțin. Ele dezvoltă un altfel de boli ale inimii..” mai spune dr. Magdalena Gurzun, medic primar cardiologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.