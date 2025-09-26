Femeie din Buzău, mușcată de arici. A crezut că este pisică

FacebookEmailWhatsApp

O femeie de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău, fiind mușcată de un arici. Aceasta a crezut că animalul sălbatic este, de fapt, o pisică.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin mușcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secția Boli Infecțioase, în vederea administrării vaccinului antirabic’” a declarat Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Buzău, potrivit Agerpres.

Femeia a confundat ariciul cu o pisică, după ce a ieșit noaptea în curtea casei sale. Medicii susțin că persoanele care sunt mușcate de animale să vină la spital în scurt timp pentru a primi tratamentul adecvat.

„ Pacienții care sunt mușcați de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice” a mai spus purtătorul de cuvânt al spitalului din Buzău, potrivit aceleiași surse.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro