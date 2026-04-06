 „Ferma care inspiră România” – AGRO TV lansează o campanie care premiază fermierii autentici

Agro TV dă startul unei noi campanii naționale menite să aducă în prim-plan poveștile reale din agricultura românească. Intitulată sugestiv „Ferma care inspiră România”, inițiativa își propune să descopere și să promoveze cele mai autentice și inspiraționale 10 povești din agricultura românească.

Înscrieri deschise în luna aprilie

Fermierii interesați se pot înscrie în perioada 2 – 19 aprilie, completând completând un formular online, disponibil pe pagina de Facebook aAgro TV, în care își prezintă ferma, produsele și parcursul profesional. Campania este deschisă tuturor celor care au o poveste autentică și doresc să devină un exemplu pentru comunitatea agricolă.

De la poveste la reportaj TV

Cele mai bune 10 povești selectate vor fi transformate în reportaje TV, filmate în cadrul evenimentului AGRARIA Cluj. În plus, fiecare fermier finalist va beneficia de promovare extinsă prin videoclipuri dedicate pe rețelele sociale.

Publicul decide câștigătorul!

Publicul va avea un rol esențial: votul online va decide câștigătorul Marelui Premiu, oferind astfel o conexiune directă între fermieri și consumatori.

Premii în valoare totală de 3.500 de euro

Campania vine cu un fond total de premiere de 3.500 de euro, la care se adaugă expunere media semnificativă:

Marele Premiu — produse si echipamente in valoare de 2000 de Euro

Premiul Inovație — produse si echipamente in valoare de 1000 de Euro

Premiul Tânărului Fermier — produse si echipamente in valoare de 500 de Euro

Generarea de conținut media valoros: 10 reportaje TV și 10 videoclipuri pentru social media.

Prin această inițiativă, Agro TV urmărește crearea unei punți între fermieri, public și partenerii din industrie și creșterea vizibilității brandurilor fermierilor de succes, pentru a servi drept inspirație celor implicați și celor care vor să se implice în agricultura românească.

„Ferma care inspiră România” – o campania marca AGRO TV