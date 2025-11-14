Fetiță moartă la dentist. Parchetul Tribunalului București preia ancheta

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat faptul că au preluat ancheta în cazul fetiței care a murit joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Bucureștiului.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiței de 2 ani la o clinică de stomatologie. Deschis inițial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, dosarul a fost preluat ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care este ierarhic superior.

Verificări face și ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, precizând că verificările preliminarii au scos la iveală mai multe nereguli privind autorizațiile deținute de clinică.

