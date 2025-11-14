Fetiță moartă la dentist. Reacția părinților

poliție spital
poliție spital
Părinții fetiței de doi ani aduc acuzații grave clinicii stomatologice unde s-a petrecut tragedia. Părinții susțin că i-ar fi fost administrată o cantitate mai mare de anestezic.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe de doi ani i s-a administrat intravenos anestezic. Deci, este strigător la cer ca, unui copil de doi ani de zile, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu era în regulă, să i se administreze intravenos anestezic. Este evident că fata a intrat în comă după administrarea acestei doze uriașe de anestezic. Astfel de proceduri se fac la adulți, nu la copii, mai ales că era netestată copila. Pe de altă parte, la Spitalul Floreasca, copilului i s-au făcut niște investigații cu privire la sănătatea copilului” susține Georgiu Coman, avocatu familiei.

Mama copilei susține că „ ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”.

Reacții față de acest caz cutremurător au venit și din partea Ministerului Sănătății și a Colegiului Medicilor.

„ Am întrunit astăzi de urgență biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București și în urma ședinței s-a luat decizia autosesizării în acest caz. Nu avem date suplimentare în acest caz, așteptăm ancheta disciplinară” susține dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, notează Cotidianul.ro.

În schimb, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține faptul că, în urma verificărilor preliminarii, autorizațiile clinicii unde s-a petrecut tragedia nu erau în regulă.

„ Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului” a precizat Alexandru Rogobete.

Reamintim faptul că, seara trecută, o fetiță de doi ani a murit după ce a fost la stomatolog, intrând în stop cardio-respirator.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
