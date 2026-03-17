Finala noastră Turcia-România se vede împreună în Piața Sfatului din Brașov

Un meci cât o calificare. O seară cât o finală. Pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, România joacă unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani: Turcia – România, semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Partida se dispută la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, o arenă de peste 42.000 de locuri, unde tricolorii vor lupta pentru șansa de a merge mai departe spre Mondial. Meciul este difuzat în exclusivitate in România, de la ora 19.00, de Prima TV, televiziunea din portofoliul Clever Group

Dacă România câștigă acest duel decisiv, va juca finala barajului, pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, iar victoria finală ar însemna calificarea la Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Dar emoția acestui meci nu rămâne doar la Istanbul. Brașovul se transformă în tribuna fanilor tricolori.

Pe 26 martie, de la ora 19:00, Consiliul Local Brașov, în parteneriat cu Prima TV, îi invită pe fanii Naționalei în Piața Sfatului din Brașov, unde meciul Turcia – România va fi transmis LIVE, pe ecran gigant, într-un eveniment special dedicat tuturor suporterilor.

Vino să trăiești fiecare fază, fiecare șansă de gol și fiecare moment de tensiune alături de mii de suporteri, într-o atmosferă de stadion chiar în inima orașului. Ia-ți prietenii, îmbracă tricoul Naționalei, adu-ți steagul și vino să susținem împreună tricolorii în drumul lor spre Campionatul Mondial 2026.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Consiliul Local Brașov și Prima TV, televiziunea care transmite în exclusivitate în România partida decisivă dintre Turcia și România.