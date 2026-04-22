Fonduri limitate pentru investigațiile de laborator și imagistice

Într-o declarație publică, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, susține că fondurile alocate pentru analize de laborator și imagistice sunt insuficiente.

CNAS caută însă soluții pentru remedierea acestei situații.

„Investigațiile de laborator, investigațiile imagistice – avem un mare handicap funcțional în sensul în care, da, probabil, resursele financiare alocate sunt insuficiente. Dar totuși aceste resurse alocate nu se cheltuie în fiecare lună, nu se cheltuie la sfârșit de an. De ce? Pentru că există acele plafoane, există cu alte cuvinte laboratoare care își cheltuie banii rapid în două-trei zile, altele care țin banii până la sfârșitul lunii, neavând adresabilitate și pacientul în timpul acesta plătește din buzunar. Până la scoaterea plafoanelor pentru care lucrăm, și chiar a fost prima ședință a grupului de lucru inter-instituțional pentru găsirea unei soluții de genul bugetării globale sau alte soluții care să permită eliminarea plafoanelor spre sfârșitul acestui an, am identificat deja două soluții pe care le putem implementa în cel mai scurt timp printr-o Hotărâre de Guvern. Este vorba despre raportarea bilunară a serviciilor paraclinice, astfel încât în săptămâna trei din lună să se facă redistribuirile și nu la sfârșitul lunii, iar în săptămâna 4 pacientul să mai aibă o șansă de programare la laborator” a explicat președintele CNAS, potrivit Agepres.