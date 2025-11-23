Fonduri limitate pentru tratamentul cu metadonă, destinat persoanelor dependente de droguri

Medicii specialiști atrag atenția cu privire la faptul că susținerea persoanelor dependente de droguri este tot mai greu de realizat din cauza lipsei fondurilor. De exemplu, accesul la tratamentul cu substituție cu metadonă este extrem de limitat din cauza banilor tot mai puțini.

De altfel, doar în București persoanele dependente de droguri pot avea acces la acest tratament, nu și în alte orașe mari din țară.

„Pentru programele de adicții e nevoie mereu de o finanțare mai mare. Nu există un program e schimb de seringi. Inclusiv în cazul programului de substituție cu metadonă, accesul la medicație se face doar în București. Dar și aici finanțarea este destul de limitată” spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatru, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

În tot acest timp, numărul pacienților a crescut semnificativ, mai ales după ce s-a desființat Agenția Națională Antidrog.

„La Spitalul Obregia, până să preia pacienții care erau la Agenția Națională Antidrog, cred că erau cam în jur de 140. Acum sunt mult mai mulți. Plus că sunt persoanele aflate în Arestul Central al Poliției care au nevoie de tratament cu metadonă” mai spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatru, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.