Forme de cancer rar, asociat implanturilor mamare, detectate în Spania

Ministerul Sănătății din Spania a confirmat peste 100 de cazuri de cancer asociat implanturilor mamare. Majoritatea sunt femei cu proteze texturate, potrivit Euronews.

Agenția Spaniolă pentru Medicamente și Dispozitive Medicale a confirmat peste 100 de cazuri de limfom anaplazic cu celule mari asociate implanturilor mamare (ALCL) până în 2025.

Acesta este un tip de cancer foarte rar, asociat implanturilor mamare. Monitorizarea acestei afecțiuni a început în 2012, fiind raportate 146 de suspiciuni.

Aceste informații medicale au fost cuprinse într-un amplu raport de monitorizare a protocolului național pentru studierea și depistarea acestui tip de limfom. Raportul arată că Madridul reprezintă zona cu cele mai multe cazuri raportate.

Tip de cancer rar asociat implanturilor mamare

Limfomul anaplazic cu celule mari asociat implanturilor mamare (ALCL), cunoscut la nivel internaţional sub denumirea de BIA-ALCL (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma), este un tip rar de limfom non-Hodgkin care nu se dezvoltă în ţesutul mamar propriu-zis, ci în celulele sistemului imunitar. Acesta poate apărea în capsula fibroasă de ţesut care se formează în jurul implantului mamar.

AEMPS subliniază că este vorba despre o boală rară şi arată că incidenţa acesteia rămâne redusă în comparaţie cu numărul foarte mare de femei care au implanturi mamare.