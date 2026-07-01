Frumusețe doar cu recomandarea medicului. Pacienții pot alege greșit procedurile estetice VIDEO

Intervenții estetice potrivite
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Foarte multe persoane aleg să meargă la proceduri estetice, însă fără a consulta un specialist. Această atitudine le poate costa însă scump, pentru că au nevoie de sfaturi de specialitate în alegerea aparatelor și procedurilor care li se potrivesc.

„Cred că o greșeală destul de frecvent întâlnită era cu ce aparat să facem procedurile? Cel mai important este să cerem sfatul unui specialist, care va identifica aparatul potrivit. Pacientul trebuie să fie atent la stilul de viață, iar specialistul în estetică vine cu soluțiile terapeutice potrivite pacientului” susține Andreea Debu, specialist clinic la BTL România, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Recomandarea este să ascultăm de sfaturile specialiștilor.

„Cred că în acest domeniu, medicul estetician sau dermatologul cu specializare în estetică pot oferi o schemă de tratament potrivită pentru noi” susține Andreea Debu, specialist clinic la BTL România, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
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