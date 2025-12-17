Gestionarea durerii cronice. Importanța terapiei psihologice VIDEO

Activitatea psihologilor poate fi benefică și pentru persoanele care suferă de durere cronică. Gestionarea durerii cronice are legătură cu gestionarea emoțiilor.

De foarte multe ori, stările fizice sunt amplificate de cele emoționale. Gestionarea stărilor emoționale poate fi benefică pentru tratarea problemelor fizice.

Gestionarea durerii cronice

Toată agitația din perioada sărbătorilor de iarnă poate provoca o amplificare a durerii cronice. De aceea, este necesară intervenția unui terapeut pentru a domoli valul de emoții care ne încearcă în această perioadă.

Terapia psihologică și-a dovedit de multe ori eficiența în tratamentul durerii cronice, sunt de părere specialiștii.

„Sărbătorile sunt un motiv de stres pentru mulți dintre noi și în acest caz și durerea va crește, mai ales la pacienții cu durere cronică. Ce facem cu ei? De ei cine se ocupă? Trebuie să integrăm în tratament și afectarea psihologică” susține dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Beneficiile terapiei psihologice

Specialiștii susțin că terapia psihologică și-a demonstrat beneficiile în multe situații stresante, așa cum sunt bolile cronice.

„Afectarea psihologică e importantă să fie integrată în cazul multor boli. Nu mai vorbim de cele oncologice sau cronice. Trebuie să fie un om care să ajute în vindecare. Psihologii ar trebui să fie școliți special pentru pacienții dificili” mai spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.