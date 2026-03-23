Gestul unui elev din Târgu Jiu: A participat la Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital

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Un elev al Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, pe numele său Darius Andrei Tănăsoiu, a susținut Olimpiada Națională de Informatică pe patul de spital.

Adolescentul a fost operat de urgență. A avut la dispoziție un calculator și a putut rezolva subiectele despre care a spus că au fost dificile.
„Un pacient minor al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a susţinut, astăzi, 23 martie 2026, Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital! La doar 14 ani, Darius Andrei Tănăsoiu a oferit o lecţie de curaj, perseverenţă şi pasiune pentru cunoaştere! Elev olimpic la informatică, el a demonstrat că adevărata performanţă nu înseamnă doar inteligenţă, ci şi o voinţă extraordinară”, au transmis, luni, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” au transmis oficialii unității medicale.

Aceştia au precizat că Darius, elev al Colegiului Naţional ”Spiru Haret”, s-a calificat la Olimpiada Naţională de Informatică şi trebuia ca duminică, 22 martie 2026, să plece spre Baia Mare, unde a avut loc etapa naţională.

”În cursul dimineţii de sâmbătă, 21 martie 2026, Darius a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale şi nu a mai putut pleca. De sâmbătă, Darius se află internat în Secţia Chirurgie Generală I (…) Cu sprijinul profesorilor săi, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, dar şi al reprezentanţilor unităţii medicale, Darius, cu aceeaşi determinare care l-a făcut olimpic, a susţinut proba naţională chiar din salonul unde este internat” potrivit spitalului.

Elevul este la a treia sa participare la Olimpiada Națională. La celelalte două ediții a obținut o mențiune și locul 2.

Categorii: Exclusiv
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