Gradul de nemulțumire al europenilor față de sistemul medical. Unde se situează România?

Nu doar în România există probleme în ceea ce privește accesul la servicii medicale. Foarte multe țări se confruntă cu asta, iar situația generează o serie de studii care au legătură cu gradul de nemulțumire al cetățenilor care au nevoie de servicii medicale.

În Europa, această nemulțumire este tradusă prin „nevoi medicale nesatisfăcute”. Acestea sunt legate de costurile prea mari ale serviciilor medicale, listele de așteptare luni sau orele petrecute în fața cabinetelor medicale.

La nivelul Uniunii Europene, peste 4% din cetățenii cu vârsta de peste 16 ani au declarat că s-au confruntat cu această nevoie medicală nesatisfăcută.

În mod surprinzător cele mai bogate state ale Europei, precum Danemarca, Finlanda sau Norvegia au raportat un grad de insatisfacție în legătură cu serviciile medicale de peste 12,2%.

În alte state gradul de insatisfacție este mai scăzut , așa cum este cazul Ciprului, unde indicatorul are o valoare de 0,2%. Țara noastră se află la jumătatea clasamentului din acest punct de vedere, procentul fiind de 7%. Este însă cu mult peste media europeană care se apropie de 4%.

Sursele problemelor sistemice diferă de la o țară la alta. De exemplu, în Grecia și Albania, peste 9% dintre persoane au raportat că nu și-au putut satisface nevoile medicale din cauza costurilor prea ridicate.

În schimb, listele lungi de așteptare au fost principala barieră în Estonia (12%) și Finlanda (7,5%). Motivele care nu țin de sistemul de sănătate includ factori personali, precum: „Nu am avut timp”, „Nu am știut de niciun medic sau specialist bun”, „Frica de medic, spital, examinare sau tratament” și „Am vrut să aștept să văd dacă problema se rezolvă de la sine”.