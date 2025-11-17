Grup de lucru privind elaborarea Strategiei Naționale de Îngrijiri Paleative

Alexandru Rogobete a anunțat reuniunea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale de Îngrijiri Paleative și Îngrijiri la Domiciliu.

„Astăzi am reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu — un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viaţa devine fragilă. Această strategie va avea un plan de implementare clar, cu obiective, termene şi rezultate concrete pentru pacienţi. Nu doar discuţii, ci schimbări vizibile” spune ministrul Sănătății într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul mai menţionează că ”modul în care îngrijim oamenii când sunt vulnerabili spune totul despre maturitatea unui sistem de sănătate”.